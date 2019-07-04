Футбол

Кварацхелия присоединился к «Рубину»Чемпионат 05:43

«Рубин» в «Твиттере» сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия присоединился к казанской команде. 18-летний футболист во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды в московском «Локомотиве».
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Бывший футболист московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия присоединился к «Рубину» и приступил к тренировкам, сообщает
 официальный Twitter казанского клуба.
РБК06:15

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