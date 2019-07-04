Футбол
Кварацхелия присоединился к «Рубину»Чемпионат 05:43
«Рубин» в «Твиттере» сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия присоединился к казанской команде. 18-летний футболист во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды в московском «Локомотиве».
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Хвича Кварацхелия: «„Рубин“ не заблокирует трансфер, если мной заинтересуется европейский клуб»
Спорт БИЗНЕС Online10:15
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Космос
Источник космического быстрого радиовсплеска озадачил ученых
Ученые выяснили, что его источником может быть галактика, которая с точки зрения ее возраста и размеров похожа на нашу.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи
Первый канал выпустил программу «На самом деле», главным героем которой стал российский продюсер Бари Алибасов.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Технологии
Bluetooth-маячки и персонификация офлайнового ритейла
В США, по свидетельству The New York Times, уже свыше 75 компаний выступают В2В-провайдерами неперсонализированных данных о пространственных перемещениях десятков и сотен тысяч смартфонов (вместе с их владельцами, ясное дело, — но кто именно эти владельцы, покупателям таких баз данных неизвестно).
Обновлено в 17:00
Наука
Слоны собрались в мужские группы в присутствии человека
Самцы азиатских слонов, несмотря на преимущественно матриархальный устой общества, могут сбиваться в исключительно мужские группы — преимущественно в условиях повышенного антропогенного воздействия.
Обновлено в 11:45
Политика
Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Обновлено в 17:05
Происшествия
В День независимости перед Белым домом сожгли флаг США
Как сообщает газета Washington Examiner, в столице США полиция задержала троих левых активистов, которые подожгли американский флаг во время празднования Дня независимости 4 июля.
Обновлено в 19:37
Политика
Украинский «Нафтогаз» готовится к прекращению транзита газа из России
Ранее руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил, что украинская сторона ожидает сбоя в транзите газа в первые три месяца следующего года.
Обновлено в 11:22
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» похудела до 43 кг и упала в голодный обморок
Актриса Ирина Темичева, прославившаяся благодаря съемкам в сериале "Кухня", похудела до 43 килограммов.
Обновлено в 08:10
Политика
В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Общество
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления
Решение о введении режима повышенной готовности было принято мэром города Дмитрием Бердниковым 4 июля по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Футбол
Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:17
Наука
Инженеры разработали «умные» очки с автофокусом
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с РФ и диалогу с Мадуро
Политик заявил, что он и его сторонники внимательно прислушиваются к тому, что говорит глава РФ Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности к диалогу с президентом республики Николасом Мадуро и сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.
Обновлено в 19:33
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Футбол
«Зенит» снова отдал Лесового в аренду тульскому «Арсеналу»
«Зенит» и тульский «Арсенал» достигли соглашения о продлении аренды полузащитника Даниила Лесового до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Обновлено в 12:59