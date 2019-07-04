с чего всё началось

«Рубин» в «Твиттере» сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия присоединился к казанской команде. 18-летний футболист во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды в московском «Локомотиве».

Космос Источник космического быстрого радиовсплеска озадачил ученых Ученые выяснили, что его источником может быть галактика, которая с точки зрения ее возраста и размеров похожа на нашу.

Происшествия Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Происшествия В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.

Шоу-бизнес Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи Первый канал выпустил программу «На самом деле», главным героем которой стал российский продюсер Бари Алибасов.

Происшествия В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

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Политика Украинский «Нафтогаз» готовится к прекращению транзита газа из России Ранее руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил, что украинская сторона ожидает сбоя в транзите газа в первые три месяца следующего года.

Культура Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Происшествия В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Общество Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.

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Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

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