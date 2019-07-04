Футбол
Кварацхелия присоединился к «Рубину»Sport24.ru 05:33
В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.
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Были задержаны 41-летняя и 30-летняя жительницы Новозыбковского района, которые, зная о запрете на территории России деятельности организации «Свидетели Иеговы», в течение долгого времени занимались активной пропагандой запрещенной идеологии.
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Общество
Счетная палата обнаружила у вещателя платежи за бесплатное радио
Плату со своих клиентов ФГУП, по информации Счетной палаты, решила взимать в том числе за радиоканалы, которые в соответствии с указом президента от 2009 года должны быть для населения бесплатными.
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Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
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В Ватикане началась встреча Путина с папой римским
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Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках F-35
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Политика
Коломойский счел Россию непричастной к конфликту в Донбассе
«Америке выгодно держать санкции против России», потому военную технику Вашингтон предоставил, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», заключил он.
Обновлено в 07:26
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Обновлено вчера в 23:33
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Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»
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Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
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Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
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Наука
На заснеженном острове нашли озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс в Южном океане ученые обнаружили озеро жидкой лавы.
Обновлено в 08:18
Наука
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В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
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Роскомнадзор в своем Twitter прокомментировал сообщения о причастности службы к сбоям в работе Facebook, Instagram и WhatsApp шуткой о начальнике дивизии Красной Армии Василии Чапаеве.
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Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына
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Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм скоро станет бабушкой
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Обновлено вчера в 15:30
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В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
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Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Экономика
В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов
В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
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