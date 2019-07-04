В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.

Общество В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Происшествия В Брянской области задержали двух последовательниц «Свидетелей Иеговы» Были задержаны 41-летняя и 30-летняя жительницы Новозыбковского района, которые, зная о запрете на территории России деятельности организации «Свидетели Иеговы», в течение долгого времени занимались активной пропагандой запрещенной идеологии.

Общество Счетная палата обнаружила у вещателя платежи за бесплатное радио Плату со своих клиентов ФГУП, по информации Счетной палаты, решила взимать в том числе за радиоканалы, которые в соответствии с указом президента от 2009 года должны быть для населения бесплатными.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Политика Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Политика Коломойский счел Россию непричастной к конфликту в Донбассе «Америке выгодно держать санкции против России», потому военную технику Вашингтон предоставил, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», заключил он.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Экономика Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Армия и оружие В порт Одессы зашли корабли НАТО В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».

Наука На заснеженном острове нашли озеро лавы На заснеженном острове Сондерс в Южном океане ученые обнаружили озеро жидкой лавы.

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Общество Роскомнадзор ответил на сообщение о сбоях в Facebook шуткой о Чапаеве Роскомнадзор в своем Twitter прокомментировал сообщения о причастности службы к сбоям в работе Facebook, Instagram и WhatsApp шуткой о начальнике дивизии Красной Армии Василии Чапаеве.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Шоу-бизнес Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.

Шоу-бизнес Виктория Бекхэм скоро станет бабушкой Супруга футболиста со дня на день ждет сообщения о беременности подружки сына. Виктория и Дэвид Бекхэмы в панике.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.