Футбол
Кварацхелия остался в запасе «Рубина» на матч с «Локомотивом»Спорт день за днем 12:03
Матч пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20:00. В запасе у казанцев остался полузащитник Хвича Кварацхелия, который весеннюю часть сезона-2018/19 провел за «Локомотив». Игрока хотел видеть в новом сезоне Юрий Семин, но клуб не смог договориться с футболистом.
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