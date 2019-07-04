Футбол

Кварацхелия объяснил выбор «Рубина»Евро-футбол.ру 15:28

Новичок "Рубина" Хвича Кварацхелия на клубном канале в YouTube дал первое интервью в казанской команде.
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Бывший футболист московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия присоединился к «Рубину» и приступил к тренировкам, сообщает
 официальный Twitter казанского клуба.
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