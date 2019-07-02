Футбол
Кварацхелия и Микелтадзе перешли в казанский «Рубин»News.ru 02:58
Футбольный клуб «Рубин» подписал соглашение с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией, который на правах аренды играл за московский «Локомотив» во второй половине прошедшего сезона, забив один гол в 10 матчах.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
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