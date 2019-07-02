Футбол
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»Бомбардир.ру 03:00
Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt. 18-летний полузащитник выступал последние полгода на правах аренды в «Локомотиве».
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
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Энергетика
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Политика
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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
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Вырезанная из «Шазама» сцена намекает на Чёрного Адама
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Происшествия
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На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты
Samsung вновь стал лидером на российском рынке смартфонов
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В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
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Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
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Ветеринары дали советы москвичам ко Дню собак
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Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»
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