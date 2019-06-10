Армия и оружие

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15Инфорос 04:50

Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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с чего всё началось
"Стал ли ПЛ-15 большим шагом вперед по сравнению с существующим оружием?", - задается вопросом The National Interest
 и дает короткий и четкий ответ - да.
Российская газета10 июня в 10:30

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В США российский пистолет ПЛ-15 назвали «квантовым скачком»

Взгляд.ру02:13

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Газета.Ru00:40

Новый российский пистолет впечатлил американских экспертов

ПолитРоссия09 июня в 11:32

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

РИА Новостивчера в 22:46

Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США

Российская газета10 июня в 10:30

Американские эксперты обратили внимание на новый российский пистолет

ГЛАС.RU10 июня в 03:48

На Западе пришли в восторг от нового российского пистолета

URA.Ruвчера в 23:52
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Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекратили

Решение принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления, заявил глава ведомства.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Сгоревший на Васильевском Mercedes подожгли «коктейлем Молотова»

Обновлено в 05:32
Политика

Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»

Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций».
Обновлено в 05:38
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Здоровье

На профилактической акции в Тюмени выявили восемь подозрений на рак

В рамках "Дня борьбы с меланомой" свое здоровье проверили более 90 человек Восемь подозрений на злокачественное новообразование кожи было выявлено в "День борьбы с меланомой", который прошел на базе поликлинического отделения "Медицинского города" восьмого июня 2019 года, сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Происшествия

МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов

Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Общество

В Казахстане заблокированы социальные сети

Клиенты мобильных операторов и провайдеров интернета в Казахстане снова столкнулись с ограничением социальных сетей.
Обновлено в 04:37
Авто

В России стартовали продажи Lada Granta Cross

Сегодня стартовали официальные продажи кросс-модификации универсала Lada Granta, одним из главных преимуществ которого является увеличенный до 198 мм дорожный просвет.
Обновлено в 01:20
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о своей депрессии

Российскую актрису Алену Хмельницкую привыкли всегда видеть позитивной и жизнерадостной.
Обновлено вчера в 18:34
Футбол

«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался

Согласно информации источника, "Ювентус" настолько хотел видеть Хосепа Гвардиолу у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год.
Обновлено в 04:07
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Жена Николаева одной из первых поздравила свекровь с днем рождения

Вслед за Игорем Николаевым Светлану Митрофановну поздравили его звездные коллеги – Кристина Орбакайте, Максим Галкин, а также масса поклонников.
Обновлено в 03:45
Политика

Тимошенко заявила об упадке украинской экономики

Обновлено в 02:34
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Футбол

Влашич согласился перейти в «Бешикташ»

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».
Обновлено в 03:38
Здоровье

Ученые назвали страшные последствия употребления кофе

В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Обновлено в 02:39
Происшествия

В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова

Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Анастасия: «В брачном контракте все завещала Юлиану»

Юлиан, Анастасия, после 27 лет дружбы вы решили расписаться.
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Обновлено вчера в 08:56
Авто

Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России

Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Общество

Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России

«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Чехове молодой человек зарезал соседку

Сообщается, что мужчина зверски расправился со своей соседкой, причинив ей ножевые ранения.
Обновлено в 04:32
Технологии

Новые инструменты для обновлённой библиотеки Steam аносированы

Через несколько недель ожидается выход публичной бета-версии новой библиотеки.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
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