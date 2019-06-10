«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15Инфорос 04:50

с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Происшествия Уголовное дело Ивана Голунова прекратили Решение принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления, заявил глава ведомства.

Политика Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций» Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций».

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Здоровье На профилактической акции в Тюмени выявили восемь подозрений на рак В рамках "Дня борьбы с меланомой" свое здоровье проверили более 90 человек Восемь подозрений на злокачественное новообразование кожи было выявлено в "День борьбы с меланомой", который прошел на базе поликлинического отделения "Медицинского города" восьмого июня 2019 года, сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Происшествия МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.

Общество В Казахстане заблокированы социальные сети Клиенты мобильных операторов и провайдеров интернета в Казахстане снова столкнулись с ограничением социальных сетей.

Авто В России стартовали продажи Lada Granta Cross Сегодня стартовали официальные продажи кросс-модификации универсала Lada Granta, одним из главных преимуществ которого является увеличенный до 198 мм дорожный просвет.

Шоу-бизнес Актриса Алена Хмельницкая рассказала о своей депрессии Российскую актрису Алену Хмельницкую привыкли всегда видеть позитивной и жизнерадостной.

Футбол «Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался Согласно информации источника, "Ювентус" настолько хотел видеть Хосепа Гвардиолу у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год.

Политика Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.

Шоу-бизнес Жена Николаева одной из первых поздравила свекровь с днем рождения Вслед за Игорем Николаевым Светлану Митрофановну поздравили его звездные коллеги – Кристина Орбакайте, Максим Галкин, а также масса поклонников.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Футбол Влашич согласился перейти в «Бешикташ» Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».

Здоровье Ученые назвали страшные последствия употребления кофе В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.

Происшествия В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.

Политика Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.

Авто Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Общество Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России «С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».

Происшествия В Чехове молодой человек зарезал соседку Сообщается, что мужчина зверски расправился со своей соседкой, причинив ей ножевые ранения.

Технологии Новые инструменты для обновлённой библиотеки Steam аносированы Через несколько недель ожидается выход публичной бета-версии новой библиотеки.