Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15Инфорос 04:50
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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"Стал ли ПЛ-15 большим шагом вперед по сравнению с существующим оружием?", - задается вопросом The National Interest и дает короткий и четкий ответ - да.Российская газета10 июня в 10:30
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Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
Российская газета10 июня в 10:30
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