Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15Инфорос 04:50
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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с чего всё началось
"Стал ли ПЛ-15 большим шагом вперед по сравнению с существующим оружием?", - задается вопросом The National Interest и дает короткий и четкий ответ - да.Российская газета10 июня в 10:30
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Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
Российская газета10 июня в 10:30
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Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
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Происшествия
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Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
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Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Политика
Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии
Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Политика
В Молдавии уволены полицейские, поддержавшие правительство Санду
От работы отстранены шестеро сотрудников Национальной следственной инспекции В Молдавии уволены шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, которые выразили поддержку правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции страны Александра Пынзаря.
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Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
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Обновлено вчера в 15:48
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей
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Обновлено в 04:08
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Мирон Фомин начал есть ртом после мучительных процедур
Родственники тяжелобольного мальчика из Сызрани, который вместе с матерью находится на лечении в Германии, сообщили, что Мирон начал есть ртом.
Обновлено в 03:16
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций
Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов
Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
В этом году поставки моноблочных ПК продолжат сокращаться
Если прогноз оправдается, за год будет отгружено 12,8 млн моноблочных ПК. Это 12,6% общего объема поставок настольных ПК.
Обновлено вчера в 11:01
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Политика
Комиссар Совета Европы проверит соблюдение прав человека в Крыму
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым с 7 по 11 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших
Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
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Наука
Облик ранних фотографий определили наночастицы
Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.
Обновлено 10 июня в 14:51
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено в 01:47
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40