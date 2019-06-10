«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15Инфорос 04:50

с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Политика В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.

Политика Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Политика В Молдавии уволены полицейские, поддержавшие правительство Санду От работы отстранены шестеро сотрудников Национальной следственной инспекции В Молдавии уволены шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, которые выразили поддержку правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции страны Александра Пынзаря.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Происшествия В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Здоровье Мирон Фомин начал есть ртом после мучительных процедур Родственники тяжелобольного мальчика из Сызрани, который вместе с матерью находится на лечении в Германии, сообщили, что Мирон начал есть ртом.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Гаджеты Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Происшествия В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.

Гаджеты В этом году поставки моноблочных ПК продолжат сокращаться Если прогноз оправдается, за год будет отгружено 12,8 млн моноблочных ПК. Это 12,6% общего объема поставок настольных ПК.

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Происшествия В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.

Наука Облик ранних фотографий определили наночастицы Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.

Гаджеты Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40 Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.

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Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Шоу-бизнес Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».