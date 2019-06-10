Армия и оружие

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15Инфорос 04:50

Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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с чего всё началось
"Стал ли ПЛ-15 большим шагом вперед по сравнению с существующим оружием?", - задается вопросом The National Interest
 и дает короткий и четкий ответ - да.
Российская газета10 июня в 10:30

Подробнее о событии

На Западе пришли в восторг от нового российского пистолета

URA.Ruвчера в 23:52

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

РИА Новостивчера в 22:46

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Слово и Дело10 июня в 08:35

Новый российский пистолет Лебедева произвел фурор в США

iReactor10 июня в 10:01

В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15

Актуальные Новости10 июня в 08:37

Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США

Российская газета10 июня в 10:30

Американские эксперты обратили внимание на новый российский пистолет

ГЛАС.RU10 июня в 03:48
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Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В центре Москвы силовики начали задерживать участников несогласованного марша в защиту Ивана Голунова

Обновлено в 05:30
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика

В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов

В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Политика

Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии

Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Политика

В Молдавии уволены полицейские, поддержавшие правительство Санду

От работы отстранены шестеро сотрудников Национальной следственной инспекции В Молдавии уволены шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, которые выразили поддержку правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции страны Александра Пынзаря.
Обновлено в 05:48
Единоборства

Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»

Обновлено в 03:32
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей

В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Мирон Фомин начал есть ртом после мучительных процедур

Родственники тяжелобольного мальчика из Сызрани, который вместе с матерью находится на лечении в Германии, сообщили, что Мирон начал есть ртом.
Обновлено в 03:16
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Гаджеты

Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Общество

От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый кот

Обновлено в 06:51
Происшествия

В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов

Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.
Обновлено в 07:16
Гаджеты

В этом году поставки моноблочных ПК продолжат сокращаться

Если прогноз оправдается, за год будет отгружено 12,8 млн моноблочных ПК. Это 12,6% общего объема поставок настольных ПК.
Обновлено вчера в 11:01
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Политика

Комиссар Совета Европы проверит соблюдение прав человека в Крыму

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым с 7 по 11 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших

Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
Обновлено в 06:30
Наука

Облик ранних фотографий определили наночастицы

Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.
Обновлено 10 июня в 14:51
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом

Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено в 01:47
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
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