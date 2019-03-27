Футбол

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной ИталииСпорт-Экспресс 16:25

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом. Он побил рекорд Кристиана Пануччи, который забивал за сборную в 35 лет и двух месяцев. Квальярелла забил в возрасте 36 лет и 54 дней.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Мне 36, но я этого не чувствую». Куальярелла – самый возрастной бомбардир Италии, а рядом забивает юный Кин

Sports.ru22:12

Шоу Италии, Норвегия спаслась на 97-й минуте, Дания отыгралась с 0:3. Что там с отбором на Евро-2020

Sport24.ru18:45

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Чемпионат16:30

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной Италии

Спорт-Экспресс16:25

Квальярелла стал самым возрастным бомбардиром в истории сборной Италии

Soccer.ru17:04

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Матч ТВ16:47

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Sport.ru17:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:29, Ашберн
Авто

Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200

Обновлено в 06:10
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено в 23:16
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено в 09:58
Политика

Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот

Власти Сирии попросили созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации с Голанскими высотами.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера

Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено в 22:34
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Политика

В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО

Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Политика

В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.
Обновлено в 23:11
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Общество

В Белокурихе впервые за много лет введут в эксплуатацию многоэтажный дом

Около девяти лет назад был построен 16-этажный жилой дом на улице Советской, 9, и с того момента в городе не ввели в эксплуатацию ни одного 3-, 5-, 9-этажного дома.
Обновлено в 23:01
Политика

ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия

Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено в 10:25
Политика

В Евросоюзе перестанут переводить часы

Страны, которые предпочтут первый вариант, переведут стрелки часов в последнее воскресенье марта 2021 года.
Обновлено в 10:23
Спорт

Туктамышева попала в состав сборной на командный ЧМ

Петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева представят Россию на командном чемпионате мира.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено в 07:06
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп

В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Общество

Экс-замминистра спорта Хакасии продолжает добиваться восстановления в должности

Евгений Костяков обратился в Абаканский городской суд, требуя восстановить его на работе.
Обновлено в 23:21
Происшествия

На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Как сообщает Федеральное агентство новостей, массовое ДТП произошло вечером вторника, 26 марта, на Выборгском шоссе между Сертолово и КАДом.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54
Гаджеты

Huawei представила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Huawei P30 и P30 Pro имеют улучшенную файловую систему — компания обещает «мгновенный запуск приложений», благодаря более быстрым внутренним компонентам.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Австрии сотруднику правоохранительных органов грозит три года тюрьмы за публикацию видеозаписи задержания лыжника Хауке

В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России

В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.
Обновлено в 18:29
Общество

Шнуров пожаловался прокурорам на угрозы от продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 18:14
Политика

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено в 21:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фабио Квальярелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория». Выступал за сборную Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное