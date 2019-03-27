Футбол

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной ИталииСпорт-Экспресс вчера в 16:25

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом. Он побил рекорд Кристиана Пануччи, который забивал за сборную в 35 лет и двух месяцев. Квальярелла забил в возрасте 36 лет и 54 дней.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сколько лет было игрокам сборной Италии, когда Квальярелла дебютировал в Серии А

Евро-футбол.ру01:20

«Мне 36, но я этого не чувствую». Куальярелла – самый возрастной бомбардир Италии, а рядом забивает юный Кин

Sports.ruвчера в 22:12

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной Италии

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Матч ТВвчера в 16:47

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Чемпионатвчера в 16:30

Шоу Италии, Норвегия спаслась на 97-й минуте, Дания отыгралась с 0:3. Что там с отбором на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 18:45

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Sport.ruвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:34, Ашберн
Общество

Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные

Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.
Обновлено в 00:00
Космос

В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора

Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Президент Киргизии пообещал оставить русский язык официальным

Русский язык сохранит статус официального языка в Киргизии, заявил в среду президент республики Сооронбай Жээнбеков.
Обновлено в 00:18
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие

Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая во вторник, 26 марта, в прямом эфире на вопросы Радио «Комсомольская правда», рассказал о задачах, которые Россия ставила перед собой в Сирии, начиная там военную операцию в сентябре 2015 года.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Культура

Новосибирец с уникальной памятью презентовал фильм-научпоп «Запомнить всё»

Новосибирцам рассказали, как запомнить информацию так, чтобы она не стёрлась из памяти.
Обновлено в 00:54
Общество

В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок

В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Общество

В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор

Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
Обновлено в 00:37
Политика

Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде

Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Порошенко рассказал о планах прекратить импорт украинского газа

Украина перестанет импортировать газ в 2021-2022 годах.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Россия, Нидерланды и Австралия обсудили крушение MH17

Состоялась первая трехсторонняя встреча России, Нидерландов и Австралии по ситуации вокруг крушения Boeing MH17 в Донбассе, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
Обновлено в 00:32
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч своих машин

Обновлено в 00:09
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Наука

Ночные смены повышают риск выкидыша

Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову

Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика

На Северном Кавказе будут переселены из ветхого жилья 1660 граждан

Для каждого субъекта РФ установлены общая площадь подлежащего расселению аварийного жилищного фонда и численность подлежащих переселению граждан на период с 2019 по 2021 годы.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 02:20
Космос

Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света

Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено вчера в 04:27
Экономика

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2018 году увеличилась почти вдвое

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2018 году выросла по сравнению c предыдущим годом почти вдвое, до 197,523 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:59
Политика

В МИД объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Ранее стало известно о том, что два российских самолета прибыли в аэропорт Майкетия с группой российских военных.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фабио Квальярелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория». Выступал за сборную Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лихтенштейн
Государство
Карликовое государство в Западной Европе, ассоциированное со Швейцарией. Название страны происходит от правящей династии Лихтенштейнов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное