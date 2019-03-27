Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной ИталииСпорт-Экспресс вчера в 16:25

36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом. Он побил рекорд Кристиана Пануччи, который забивал за сборную в 35 лет и двух месяцев. Квальярелла забил в возрасте 36 лет и 54 дней.

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной Италии

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