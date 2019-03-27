Футбол

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной ИталииСпорт-Экспресс вчера в 16:25

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом. Он побил рекорд Кристиана Пануччи, который забивал за сборную в 35 лет и двух месяцев. Квальярелла забил в возрасте 36 лет и 54 дней.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Манчини: «Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии»

Soccer.ru04:32

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Sport.ruвчера в 17:59

Евро-2020, отборочный цикл, 26 марта 2019, главные события матчей 2-го тура

Чемпионатвчера в 18:45

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Матч ТВвчера в 16:47

Шоу Италии, Норвегия спаслась на 97-й минуте, Дания отыгралась с 0:3. Что там с отбором на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 18:45

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной Италии

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

«Мне 36, но я этого не чувствую». Куальярелла – самый возрастной бомбардир Италии, а рядом забивает юный Кин

Sports.ruвчера в 22:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Происшествия

СК опубликовал видео с задержанным экс-министром Абызовым

Следственный комитет (СК) России опубликовал на YouTube-канале видео с задержанным бывшим министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
Обновлено в 06:55
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Хоккей

Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Политика

В России в 2018 году предотвратили 20 терактов

"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Здоровье

Уникальный кардиостимулятор установили в сердце новосибирские хирурги

Традиционные версии стимуляторов и дальше будут устанавливать, новое устройство подходит далеко не всем пациентам.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Наука

Запущена фабрика сверхтяжелых элементов

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 06:56
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Общество

На Алтае уволившаяся из-за фото педагог научит коллег вести соцсети

Обновлено в 02:48
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Авто

Hyundai показала новый кроссовер Venue на видео

Компания Hyundai опубликовала видеоролик, на котором показан фрагмент нового компактного кроссовера Venue, который в модельной линейке фирмы расположится на ступеньку ниже «паркетника» Kona.
Обновлено в 05:04
Происшествия

ФСБ проводит обыски у крымских татар

Оперативники ФСБ проводят новые обыски у крымских татар.
Обновлено в 01:54
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Футбол

Дмитрий Кириченко уволен из ФК «Уфа»

Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко уволен с занимаемой должности.
Обновлено в 04:08
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Политика

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 05:34
Наука

Румыны разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Румынский инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Иосиф Тапосу разрабатывают летательный аппарат класса «летающая тарелка», который способен на вертикальные взлет и посадку, а также сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 06:59
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Политика

Сирия затребовала рассмотреть вопрос Голанских высот в Совбезе ООН

Сирия запросила рассмотреть вопрос Голанских высот на заседании Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

Обновлено в 02:23
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей

Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Экономика

«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами

«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами, сообщила компания.
Обновлено в 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фабио Квальярелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория». Выступал за сборную Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лихтенштейн
Государство
Карликовое государство в Западной Европе, ассоциированное со Швейцарией. Название страны происходит от правящей династии Лихтенштейнов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное