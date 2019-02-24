Футбол
Квальярелла принес «Сампдории» победу над «Кальяри»LiveSport.ru 08:44
Альбин Экдаль
|19′
|33′
Алессандро Дейола
Риккардо Сапонара
Маноло Габбьядини
|52′
|65′
Лука Пеллегрини
Фабио Куальярелла
|66′
|73′
Симоне Падоин
Паоло Панкрацио Фараго
|73′
Алессандро Дейола
Дарио Срна
|79′
Риккардо Доратиотто
Франческо Верде
Никола Мурру
Бартош Берешиньски
|80′
Грегуар Дефрель
Роналдо Виейра Нан
|89′
|60%
|Владение мячом
|40%
|81%
|Процент точных передач
|69%
|2
|Удары в сторону ворот
|8
|6
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|13
|11
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
7
Сала
3
Андерсен
15
Колли
24
Берешиньски
10
Прат
6
Экдаль
23
Габбьядини
14
Янкто
4
Виейра
27
Куальярелла
28
Краньо
24
Фараго
23
Чеппителли
19
Пизакане
3
Пеллегрини
33
Срна
8
Чигарини
21
Ионицэ
18
Барелла
30
Паволетти
37
Verde
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 25-го тура чемпионата Италии "Сампдория" принимала "Кальяри" и одержала победу со счетом 1:0. Победный гол с пенальти на 66-й минуте встречи провел нападающий Фабио Квальярелла. Отметим, что Квальярелла является одним из лидеров гонки бомбардиров Серии А. На счету форварда 17 забитых мячей.
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