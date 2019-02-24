Футбол

Квальярелла принес «Сампдории» победу над «Кальяри»LiveSport.ru 08:44

Сампдория — Кальяри
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Альбин Экдаль
19′
33′
Алессандро Дейола
Риккардо Сапонара
Маноло Габбьядини
52′
65′
Лука Пеллегрини
Фабио Куальярелла
66′
73′
Симоне Падоин
Паоло Панкрацио Фараго
73′
Алессандро Дейола
Дарио Срна
79′
Риккардо Доратиотто
Франческо Верде
Никола Мурру
Бартош Берешиньски
80′
Грегуар Дефрель
Роналдо Виейра Нан
89′
В матче 25-го тура чемпионата Италии "Сампдория" принимала "Кальяри" и одержала победу со счетом 1:0. Победный гол с пенальти на 66-й минуте встречи провел нападающий Фабио Квальярелла. Отметим, что Квальярелла является одним из лидеров гонки бомбардиров Серии А. На счету форварда 17 забитых мячей.
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