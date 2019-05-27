Футбол
Квальярелла обошел Роналду и стал лучшим бомбардиром сезона Серии АProstoProSport вчера в 17:13
Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла по итогам сезона-2018/19 чемпионата Италии стал лучшим бомбардиром. 36-летний форвард забил 26 мячей (9 – с пенальти) в 37 играх, что произошло впервые в его карьере.
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36-летний Квальярелла - лучший бомбардир чемпионата Италии. Видео всех голов
Спорт-Экспрессвчера в 17:14
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