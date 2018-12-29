Футбол
Квальярелла – первый с 2005 года, кто забил в 9 матчах Серии А подряд
Квальярелла – первый с 2005 года, кто забил в 9 матчах Серии А подрядSoccer.ru07:46
На 33-й минуте «Сампдории» удалось сравнять счет благодаря голу Фабио Квальяреллы с пенальти. Таким образом, 35-летний итальянский футболист забил в своем девятом подряд матче в этом сезоне Серии А. Последний раз такое в 2005 году удавалось нападающему «Ювентуса» Давиду Трезеге.
Soccer.ru07:46
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