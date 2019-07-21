Экономика
Квалификация инвесторов ушла на повышениеКоммерсантъ вчера в 14:54
В законе сохранилось и еще одно положение, против которого выступали профучастники,— наличие «порога риска», суммы, на которую инвестор любой категории сможет покупать «в исследовательских целях» любые инструменты финансового рынка.
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с чего всё началось
Возможность рисковать обойдется гражданам в 1,4 млн рублей Банк России настаивает на увеличении «имущественного ценза» — пороговой суммы активов, которая необходима клиенту профучастника рынка ценных бумаг для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора,— до 1,4 млн руб.Коммерсантъвчера в 14:54
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Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Экономика
Агаларов отказался строить космодром Восточный
Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Футбол
«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио
«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Как проводит время Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером
Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в начале июне после четырех лет отношений.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
В «Крылья Советов» приехал нападающий «Порту»
Обновлено в 08:58
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Технологии
В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения
Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 09:33
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына
В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну
Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.
Обновлено в 07:29
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Общество
В поездах дальнего следования разрешили провозить енотов и ежей
"Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК", "дочка" РЖД) заметно расширила список домашних животных, которых можно провозить в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев.
Обновлено в 07:46
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58