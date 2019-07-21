Экономика

Квалификация инвесторов ушла на повышениеКоммерсантъ вчера в 14:54

В законе сохранилось и еще одно положение, против которого выступали профучастники,— наличие «порога риска», суммы, на которую инвестор любой категории сможет покупать «в исследовательских целях» любые инструменты финансового рынка.
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с чего всё началось

Квалификация инвесторов ушла на повышение

Возможность рисковать обойдется гражданам в 1,4 млн рублей Банк России настаивает на увеличении «имущественного ценза» — пороговой суммы активов, которая необходима клиенту профучастника рынка ценных бумаг для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора,— до 1,4 млн руб.
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