Возможность рисковать обойдется гражданам в 1,4 млн рублей Банк России настаивает на увеличении «имущественного ценза» — пороговой суммы активов, которая необходима клиенту профучастника рынка ценных бумаг для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора,— до 1,4 млн руб.

с чего всё началось

В законе сохранилось и еще одно положение, против которого выступали профучастники,— наличие «порога риска», суммы, на которую инвестор любой категории сможет покупать «в исследовательских целях» любые инструменты финансового рынка.

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