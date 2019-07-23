Экономика
Квалификация инвесторов ушла на повышениеКоммерсантъ вчера в 14:54
Возможность рисковать обойдется гражданам в 1,4 млн рублей Банк России настаивает на увеличении «имущественного ценза» — пороговой суммы активов, которая необходима клиенту профучастника рынка ценных бумаг для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора,— до 1,4 млн руб.
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Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
В США на аукционе продали пару кроссовок Nike за $437,5 тысячи
Кроссовки Nike 1972 года выпуска продали на аукционе Sotheby's за $437,5 тысячи, что стало новым мировым рекордом для цены за одну пару подобной обуви.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
«Холдоми» закроют после смертельного пожара
Обновлено в 03:34
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Гаджеты
«Связной» рассказал о продажах смартфонов с начала 2019 года
«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.
Обновлено в 04:08
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Футбол
Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазанным
Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн рассказал о дебюте в составе каталонской команды в товарищеском матче с «Челси» (1:2). Француз отметил, что его дебют оказался смазанным из-за поражения, но лучшие матчи еще впереди.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных
Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщила РИА Новости, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, температура резко понизится примерно на 10 градусов и составит не выше 14-15 градусов тепла днем.
Обновлено в 04:31
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса
В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Общество
Суд взыскал с Ярмольника ещё 400 тысяч за аварию с автомобилем ФСО
Ранее в апреле с актёра уже взыскали 432 тысячи. В первоначальном иске ФСО указывалась сумма 800 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все ответит очень скоро.
Обновлено в 04:13
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Спорт
Загитова преподнесла милый подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:46
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Станислав Садальский заявил своим поклонникам, что они никому не нужны
Станислав Садальский опубликовал очередной пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в котором обратился к поклонникам.
Обновлено в 00:44
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
Преемником Терезы Мэй и главой правящей Консервативной партии станет бывший глава британского МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.
Обновлено вчера в 07:47
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины приняло решение отправить спецназ в город Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области, чтобы обеспечить там порядок при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии №50.
Обновлено в 04:46
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
По результатам заседания совета директоров «Транснефти» компания утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:21