Экономика

Квалификация инвесторов ушла на повышениеКоммерсантъ вчера в 14:54

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Возможность рисковать обойдется гражданам в 1,4 млн рублей Банк России настаивает на увеличении «имущественного ценза» — пороговой суммы активов, которая необходима клиенту профучастника рынка ценных бумаг для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора,— до 1,4 млн руб.
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Госдума обсуждает увеличение суммы для перехода в простые неквалифицированные инвесторы

ТАСС04:59

Квалификация инвесторов ушла на повышение

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