Футбол

Тбилисское «Динамо» обыграло «Габалу» в отборочном матче Лиги ЕвропыСоветский спорт вчера в 13:13

Габала — Динамо (Тбилиси)
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Gabala City Stadium
Fernan Ferreiroá
5′
Клезиу Бауке
6′
Мераб Гигаури
39′
41′
Леван Куталия
45′+2′
Нодар Кавтарадзе
Расим Рамалданов
45′+2′
Davit Volkovi
58′
60′
Леван Шенгелия
Davit Volkovi
Rovlan Muradov
61′
62′
Леван Куталия
65′
Георгий Кухианидзе
Бакар Кардава
66′
Георгий Папава
74′
Бакар Кардава
74′
Нодар Кавтарадзе
Арфанг Даффе
Ulvi Isgandarov
Кристиан Куаку
77′
Гисмат Алиев
Асиф Маммадов
84′
86′
Леван Шенгелия
Кваме Ампонса Карикари
87′
Арфанг Даффе
Кристиан Куаку
90′+1′
Встреча прошла на стадионе Габала и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинского клуба. У тбилисской команды голами отметились Леван Куталия (41-я минута) и Арфанг Даффе (87). Еще в одном матче квалификационного этапа латвийский Вентспилс на своем поле разгромил мальтийскую Гзиру со счетом 4:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» Тбилиси продолжает победную серию в Лиге Европы

Sputnik Грузиявчера в 13:51

Тбилисское «Динамо» обыграло «Габалу» в отборочном матче Лиги Европы

Советский спортвчера в 13:13

«Вентспилс» с воспитанником «Зенита» разгромил «Гзиру» в Лиге Европы

Спорт-Экспрессвчера в 12:55

«Вентспилс» и «Динамо» из Тбилиси добились побед в квалификации Лиги Европы

Sportbox.RUвчера в 12:55

«Вентспилс» и «Динамо» из Тбилиси добились побед в квалификации Лиги Европы

Матч ТВвчера в 12:55

Футболисты тбилисского «Динамо» победили «Габалу» в отборочном матче ЛЕ

РИА Новостивчера в 13:08

«Габала» дома проиграла тбилисскому «Динамо»

ProstoProSportвчера в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Политика

Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика

СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера

В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»

Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Недвижимость

Россиян предостерегли от ипотечной усталости

В противном случае у человека может сформироваться «ипотечная усталость» — опасное психологическое состояние.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Дима Билан удивил поклонников новым образом

Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 04:55
Футбол

«Эвертон» представил дизайн нового стадиона

"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере".
Обновлено в 02:15
Политика

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Происшествия

В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек

Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 03:23
Кино

Сборы фильма «Человек-паук: Вдали от дома» превысили миллиард

Обновлено в 03:28
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России

Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Кино

Скончался актер Анатолий Торопов

Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок

Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.
Обновлено в 04:55
Гаджеты

Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»

Инсайдер Xiaomishka в своем Twitter назвал их цену «смешной», но позже уточнил, что она будет ниже в сравнении с телевизорами линейки Xiaomi Mi TV.
Обновлено в 04:53
Экономика

В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

Обновлено в 01:30
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Гаджеты

Apple объявила о покупке модемного бизнеса Intel за $1 млрд

Apple до конца года планирует закрыть сделку по приобретению большей части модемного подразделения Intel, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 02:03
Общество

Больше российских семей смогут получать пособия на детей до трех лет

Государственная дума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон, который даст возможность большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 09:23
Политика

Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Политика

На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера

Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

Три американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Роналду поддержал травмированного Асенсио

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал полузащитника "Реала" Марко Асенсио.
Обновлено вчера в 11:10
Здоровье

Жительница подмосковной Балашихи родила четверню

Обновлено вчера в 11:53
Гаджеты

Apple становится главной компанией в США, использующей солнечную энерегию

Обновлено вчера в 12:56
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное