Квалификация Евро-2020: Грузия уступила ШвейцарииВестник Кавказа 11:57

На стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Грузии и Швейцарии.

Политика Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама.

Шоу-бизнес Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Авто Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.

Армия и оружие В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305» Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Религия В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Спорт Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.

Футбол Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.

Спорт Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала» Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.

Спорт Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.

Политика С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.

Здоровье Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Происшествия Второе судно за день терпит бедствие у берегов Норвегии Сухогруз получил повреждения двигателя и стоит на якоре возле круизного лайнера Viking Sky, так же терпящего бедствие у берегов Норвегии.

Религия Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».

Политика СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Футбол Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+ Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.