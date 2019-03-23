Футбол
Квалификация Евро-2020: Грузия уступила ШвейцарииВестник Кавказа 11:57
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Динамо Арена»
|57′
Стивен Цубер
|61′
Марио Гавранович
Альбиан Айети
Джемал Табидзе
Соломон Кверквелия
|62′
Ника Квеквескири
|70′
Георгий Квилитая
Саба Лобжанидзе
|73′
Давит Хочолава
|76′
|80′
Денис Закария
Джано Ананидзе
Ника Качарава
|84′
|84′
Бреэль Эмболо
Ренато Штеффен
|89′
Гранит Джака
|89′
Ремо Фройлер
Джибриль Соу
Валериан Гвилия
|90′+2′
Грузия
Расстановка 4‑5‑1
1
Лория
2
Какабадзе
3
Хочолава
4
Кашиа
5
Кверквелия
8
Казаишвили
7
Канкава
6
Квеквескири
21
Гвилия
13
Качарава
19
Лобжанидзе
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
11
Штеффен
17
Закария
15
Соу
10
Джака
14
Цубер
9
Айети
Швейцария
Расстановка 4‑5‑1
На стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Грузии и Швейцарии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Грузия - Швейцария ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева навяжут борьбу
Sport-placeвчера в 01:14
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Обновлено в 14:20
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Технологии
Исследование: кто больше занимается сексом в возрасте за 50 (CNN, США) (CNN)
Количество людей, с которыми вы занимаетесь сексом — это ваш личный выбор.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT
Обновлено в 15:13
Футбол
Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
Обновлено в 16:24
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией
Статистика матча (Италия / Финляндия) Удары 12/10 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 58 % / 42% Нарушения правил 12/13 Поданные угловые 5/0 Италия набрала 3 очка и поднялась на первую строчку группы J. Финляндия без очков опустилась на предпоследнее место.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Политика
В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры
Депутат Елена Драпеко объяснила призыв музыканта Сергея Шнурова распустить Министерство культуры его некомпетентностью.
Обновлено в 16:01
Политика
Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона
Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.
Обновлено в 16:05
Общество
Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.
Обновлено в 17:57
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда
Обновлено в 17:24
Спорт
Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд
Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.
Обновлено в 17:29
Футбол
Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде
Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Футбол
Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020
Обновлено в 15:13
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Наука
От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости
Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.
Обновлено вчера в 09:15
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05