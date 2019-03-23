Квалификация Евро-2020: Грузия уступила ШвейцарииВестник Кавказа 11:57

На стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Грузии и Швейцарии.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

Футбол Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Футбол Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией Статистика матча (Италия / Финляндия) Удары 12/10 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 58 % / 42% Нарушения правил 12/13 Поданные угловые 5/0 Италия набрала 3 очка и поднялась на первую строчку группы J. Финляндия без очков опустилась на предпоследнее место.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Футбол Норвегия упустила ничью в матче с Испанией 23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.

Армия и оружие В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.

Политика В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры Депутат Елена Драпеко объяснила призыв музыканта Сергея Шнурова распустить Министерство культуры его некомпетентностью.

Политика Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.

Общество Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.

Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Спорт Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.

Футбол Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Футбол Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.

Наука От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.

Спорт Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Религия В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).