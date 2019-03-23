Футбол

Квалификация Евро-2020: Грузия уступила ШвейцарииВестник Кавказа 11:57

Грузия — Швейцария
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Динамо Арена»
57′
Стивен Цубер
61′
Марио Гавранович
Альбиан Айети
Джемал Табидзе
Соломон Кверквелия
62′
Ника Квеквескири
70′
Георгий Квилитая
Саба Лобжанидзе
73′
Давит Хочолава
76′
80′
Денис Закария
Джано Ананидзе
Ника Качарава
84′
84′
Бреэль Эмболо
Ренато Штеффен
89′
Гранит Джака
89′
Ремо Фройлер
Джибриль Соу
Валериан Гвилия
90′+2′
На стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Грузии и Швейцарии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Цубера помог Швейцарии победить Грузию с Ананидзе и Кверквелией

Спорт-Экспресс12:04

Гол Цубера помог Швейцарии обыграть Грузию в матче оборочного турнира Евро-2020

Чемпионат11:56

Сборная Швейцарии в гостях обыграла Грузию

Матч ТВ12:00

Гол бывшего игрока ЦСКА помог Швейцарии обыграть Грузию в отборе Евро-2020

Sport24.ru11:57

Сборная Швейцарии обыграла команду Грузии на старте квалификации Евро-2020

Советский спорт12:02

Сборная Грузии по футболу уступила Швейцарии в Тбилиси

Sputnik Грузия12:40

Грузия - Швейцария ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева навяжут борьбу

Sport-placeвчера в 01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Обновлено в 14:20
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Технологии

Исследование: кто больше занимается сексом в возрасте за 50 (CNN, США) (CNN)

Количество людей, с которыми вы занимаетесь сексом — это ваш личный выбор.
Обновлено в 07:01
Гаджеты

Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT

Обновлено в 15:13
Футбол

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
Обновлено в 16:24
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией

Статистика матча (Италия / Финляндия) Удары 12/10 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 58 % / 42% Нарушения правил 12/13 Поданные угловые 5/0 Италия набрала 3 очка и поднялась на первую строчку группы J. Финляндия без очков опустилась на предпоследнее место.
Обновлено в 17:41
Общество

Навальный признался в усталости от постоянной слежки за собой

Обновлено в 07:10
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Футбол

Норвегия упустила ничью в матче с Испанией

23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Политика

В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры

Депутат Елена Драпеко объяснила призыв музыканта Сергея Шнурова распустить Министерство культуры его некомпетентностью.
Обновлено в 16:01
Политика

Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона

Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.
Обновлено в 16:05
Общество

Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.
Обновлено в 17:57
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Обновлено в 10:35
Происшествия

В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда

Обновлено в 17:24
Спорт

Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд

Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.
Обновлено в 17:29
Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Футбол

Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020

Обновлено в 15:13
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

Обновлено в 16:11
Наука

От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости

Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.
Обновлено вчера в 09:15
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное