Футбол
Квалификация Евро-2020: Грузия разгромила ГибралтарВестник Кавказа вчера в 14:48
На стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси состоялась встреча квалификации чемпионата Европы по футболу между сборными Грузии и Гибралтара.
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