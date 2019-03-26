Футбол
Квалификация Евро-2020: Армения уступила ФинляндииВестник Кавказа 14:57
На республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване состоялась встреча 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Армении и Финляндии.
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