Футбол
Квалификация Евро-2020. Голландия разгромила Беларусь, Хорватия одолела АзербайджанSports.ru вчера в 03:32
В стартовых матчах квалификации Евро-2020 сборная Голландии дома разгромила Беларусь (4:0), а Хорватия победила Азербайджан (2:1). Квалификация Евро-2020 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Квалификация Евро-2020. Голландия разгромила Беларусь, Хорватия одолела Азербайджан
Sports.ruвчера в 03:32
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Хоккей
Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:33
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
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Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
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Три игрока ярославского "Локомотива" уйдут из Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:18
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Госдума изменит регламент постановки диагноза «наркомания»
Авторы обратили внимание на то, что положения законопроекта не затрагивают вопросы постановки диагноза «наркомания» при проведении иных видов медицинского освидетельствования: медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, а также обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители и водителей транспортных средств.
Обновлено в 04:16
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Футбол
Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма
В Брюсселе завершился первый тайм футбольного матча между сборными Бельгии и России, который проходит в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Путин посетит Киргизию 28 марта
На следующей неделе, 28 марта, состоится визит президента России в Киргизию.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы России
Два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы, сообщили в Миноборны.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Культура
В Перми пройдет Российская студенческая весна
В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Авто
В Британии перезапустили проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости
Британский предприниматель Ян Уорхерст выкупил и перезапустил проект под названием «Bloodhound», целью которого является достижение рекорда скорости при движении по земле.
Обновлено в 00:43
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Политика
Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы.
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Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений
Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений Телеведущую задели слова одной из участниц "Дома-2".
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Подозреваемый в прошлогоднем убийстве в Назии залил жертву цементом
По уточненным данным на 22 марта, подозреваемый в убийстве мужчины прошлой осенью в Назии залил покойного цементным раствором.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
Обновлено 20 марта в 07:18
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Кино
«Балканский рубеж» и «Трезвый водитель» лидируют в российском прокате
Лишь 16-16,5 млн рублей заработал в четверг боевик «Балканский рубеж».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85
В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
В Подмосковье многодетным семьям предоставят 2,5 тысяч участков
Власти Московской области планируют выделить 2,5 тысячи земельных участков многодетным семьям в течение трех месяцев, сообщил глава Минмособлимущества Владислав Коган.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Фролов не пришел проститься с Началовой
Хоккеист Александр Фролов не пришел на похороны бывшей гражданской жены Юлии Началовой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:02