Футбол

Кузяев впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в «Зените»
Чемпионат
10:51

Кузяев провёл в ноябре шесть матчей за «Зенит» и отметился двумя результативными передачами во встречах группового этапа Лиги Европы. Награда лучшему игроку месяца в команде досталась хавбеку впервые в его карьере.
Чемпионат10:51

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Лучшим игроком «Зенита» в ноябре стал Далер Кузяев

Фонтанка.Ру10:52

Кузяев впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в «Зените»

Чемпионат10:51

Далер Кузяев признан лучшим футболистом «Зенита» в ноябре

РИА Новости10:25

Кузяев — лучший футболист «Зенита» в ноябре

Sportbox.RU10:09

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Спорт-Экспресс09:23

Кузяев – лучший игрок «Зенита» в ноябре

Sports.ru11:24

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Sport24.ru09:57
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Российский футболист
Российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и сборной России.
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