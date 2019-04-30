Футбол

Кузяев тренируется с ограничениями в общей группе «Зенита»Спорт-Экспресс 06:22

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, который восстанавливается от травмы, начал тренироваться с ограничениями в общей группе, сообщает официальный сайт питерцев. Сегодня, 30 апреля, "Зенит" начал подготовку к выездному матчу 27-го тура чемпионата России против "Ахмата".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кузяев приступил к тренировкам в общей группе «Зенита» с ограничениями

РИА Новости07:19

Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе «Зенита»

Советский спорт06:25

Кузяев тренируется с ограничениями в общей группе «Зенита»

Sport.ru07:14

Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе

Чемпионат06:18

Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе

Матч ТВ06:00

Кузяев тренируется с ограничениями в общей группе «Зенита»

Спорт-Экспресс06:22

Кузяев приступил к тренировкам с «Зенитом» в общей группе с ограничениями

Sports.ru06:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Технологии

«Яндекс» подготовил к выходу на рынок две новые версии «умной» колонки

Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза двух новых устройств — «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 11:57
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов

Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Политика

Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Общество

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Здоровье

В Ижевске девушкам предлагают сдать старые бюстгальтеры

Обновлено вчера в 04:34
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Экономика

Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей

Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.
Обновлено в 10:26
Общество

Студентка станцевала тверк на Кургане Бессмертия в Брянске

Полиция Брянска проверяет информацию о том, что на Кургане Бессмертия — памятнике павшим в борьбе с немецкими захватчиками советским воинам — станцевала некая молодая особа.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте

Обновлено в 12:30
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Двухлетняя дочка Полины Гагариной ругается матом

Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пожаловался подписчикам на свою дочь.
Обновлено в 12:15
Происшествия

На судне «Василий Головин» погибли два моряка

На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Политика

Сильвио Берлускони экстренно госпитализирован

Ранее бывший премьер проходил плановые обследования, однако ничто не указывало возможные серьезные заболевания, пишет "Газета.Ru".
Обновлено в 05:27
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке военного переворота

Обновлено в 08:26
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Политика

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Пугачева поздравила Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения - она посвятила этому событию целый пост в своем Инстаграм-аккаунте.
Обновлено в 06:59
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Финансы

Доллар подскочил выше 65 рублей

Ранее сообщалось, что официальный курс евро на среду, 1 мая, вырос на 10,72 копейки, составив 72,3096 рубля.
Обновлено в 12:34
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Под Пятигорском локализовали пожар на рынке

Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Авто

В России начались продажи нового поколения модели Kia ProCeed

Корейский автопроизводитель Kia начинает продажи на российском рынке модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Далер Адьямович Кузяев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное