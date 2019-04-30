Футбол

Кузяев тренируется с ограничениями в общей группе «Зенита»Спорт-Экспресс 06:22

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, который восстанавливается от травмы, начал тренироваться с ограничениями в общей группе, сообщает официальный сайт питерцев. Сегодня, 30 апреля, "Зенит" начал подготовку к выездному матчу 27-го тура чемпионата России против "Ахмата".
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Кузяев приступил к тренировкам в общей группе «Зенита» с ограничениями

РИА Новости07:19

Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе «Зенита»

Советский спорт06:25

Кузяев приступил к тренировкам с «Зенитом» в общей группе с ограничениями

Sports.ru06:20

Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе

Чемпионат06:18

Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе

Матч ТВ06:00

Кузяев тренируется с ограничениями в общей группе «Зенита»

Sport.ru07:14

Кузяев тренируется с ограничениями в общей группе «Зенита»

Спорт-Экспресс06:22
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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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