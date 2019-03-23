Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срокRT на русском 14:23

Что касается Далера, то у него повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни.

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

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