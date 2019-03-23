Футбол

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срокRT на русском 14:23

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Читать в источнике
Сергей Семак
Что касается Далера, то у него повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни.
— Сергей Семак, российский футболистБомбардир.ру 13:23

Подробнее о событии

Футболист сборной России Кузяев повредил мениск в матче с командой Бельгии

ТАСС14:08

Стало известно, какую травму получил Кузяев в матче с Бельгией

Газета.Ru14:40

Кузяев повредил мениск в игре со сборной Бельгии

Чемпионат14:23

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

RT на русском14:23

Семак: «У Кузяева не самая простая травма»

ProstoProSport16:39

Кузяев повредил мениск в матче с Бельгией

Спорт-Экспресс13:17

Кузяев травмировал мениск. Сроки восстановления пока неизвестны

Бомбардир.ру13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:56, Ашберн
Спорт

Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили

Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты

Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Очевидцы сообщили о застрявшем лифте с людьми на западе Москвы

На западе Москвы люди застряли в лифте.
Обновлено в 16:52
Спорт

Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд

Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.
Обновлено в 17:29
Космос

Американские эксперты поставили под сомнение высадку астронавтов NASA на Луне

Доказательства полета на Луну американских астронавтов в 1969 году были фальсифицированы.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Футбол

Норвегия упустила ничью в матче с Испанией

Статистика матча (Испания / Норвегия) Удары 24/6 Удары в створ ворот 11/2 Процент владения мячом 68 % / 32% Нарушения правил 11/22 Поданные угловые 9/4 Испания с 3-мя очками заняла первую строчку группы F. Норвегия опустилась на 5-ю позицию.
Обновлено в 17:40
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Футбол

Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»

Обновлено в 15:59
Культура

Режиссер Юрий Мамин эмигрировал в США

Кинорежиссер Юрий Мамин вместе с женой актрисой Людмилой Самохваловой эмигрировал в США в середине марта.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Делегация Китая посетит США для торговых переговоров 3 апреля

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон для запланированных с 3 апреля переговоров об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли.
Обновлено в 12:50
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Политика

В центре Киева прошел митинг националистов

Митинг националистов против коррупции в оборонной сфере завершился в центре Киева.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Происшествия

В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда

Обновлено в 17:24
Футбол

Бразилия и Панама сыграли вничью в товарищеском матче

Обновлено в 15:07
Политика

Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 15:23
Политика

Зеленский сообщил, когда Украина вернет Крым

Напомним, лидер Украины пообещал «вернуть Крым без торгов и договоренностей сразу после выборов».
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено в 14:20
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

Обновлено в 05:28
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Штурманской службе Военно-воздушных сил исполнилось 103 года

Сегодня исполняется 103 с момента создания штурманской службы Военно-воздушных сил.
Обновлено в 17:33
Музыка

Кита Флинта проводят в последний путь шествием фанатов

Обновлено в 16:26
Кино

В сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

В сети за три недели до официальной премьеры появилась первая серия заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:30
Политика

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Далер Адьямович Кузяев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное