Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срокRT на русском вчера в 14:23

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

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