Кузяев получил травму в матче с БельгиейSports.ru 16:15

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не доиграл матч в квалификации Евро-2020 против сборной Бельгии (1:1, первый тайм). Хавбек «Зенита» был заменен на 26-й минуте из-за повреждения.

Кузяев получил травму в матче с Бельгией

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