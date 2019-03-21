Футбол
Кузяев получил травму в матче с БельгиейSports.ru 16:15
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
|84′
Эден Азар
|88′
Дрис Мертенс
|90′
|90′
Александр Головин
|58%
|Владение мячом
|42%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
22
Шадли
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Полузащитник сборной России Далер Кузяев не доиграл матч в квалификации Евро-2020 против сборной Бельгии (1:1, первый тайм). Хавбек «Зенита» был заменен на 26-й минуте из-за повреждения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футболист «Зенита» получил травму и был заменен в первом тайме матча с Бельгией
Спорт день за днем16:47
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Обновлено в 05:01
Политика
Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Муцениеце и Прилучный разожгли костер денежными купюрами
У Прилучного не нашлось ничего, кроме денежных купюр, но актер не пожалел и их: Павел сперва дал Агате несколько рублевых купюр, а когда они закончились, отдал все свои евро.
Обновлено в 11:41
Наука
Болезнь Паркинсона начнут диагностировать по запаху кожи
Обновлено в 11:13
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Открылся крупнейший на Кубани комплексный центр реабилитации инвалидов
В станице Передовой Отрадненского района построили новое современное учреждение краевой системы соцзащиты "Медуница" Крупнейший на Кубани комплексный центр реабилитации инвалидов открылся в станице Передовой Отрадненского района, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено в 18:24
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В Приморье стартовали масштабные учения десантников
По сценарию двусторонних командно-штабных учений, штурмовые бригады подняты по тревоге и переброшены в незнакомый район.
Обновлено в 04:55
Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населения
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено в 19:43
Политика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В МИД РФ обвинили США в понижении порога применения ядерного оружия
Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Политика
В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Кино
Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным
Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
В МВД сократили список опасных пород собак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено в 17:42
Общество
Российская и китайская части моста через Амур соединились
Российский специалисты завершили строительные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур, который соединит Россию и Китай, передает ФАН.
Обновлено в 02:29
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23