Футбол

Кузяев получил травму в матче с БельгиейSports.ru 16:15

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Полузащитник сборной России Далер Кузяев не доиграл матч в квалификации Евро-2020 против сборной Бельгии (1:1, первый тайм). Хавбек «Зенита» был заменен на 26-й минуте из-за повреждения.
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