Футбол
Кузяев получил травму в матче с БельгиейSports.ru 16:15
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
|58%
|Владение мячом
|42%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
16
Азар
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Полузащитник сборной России Далер Кузяев не доиграл матч в квалификации Евро-2020 против сборной Бельгии (1:1, первый тайм). Хавбек «Зенита» был заменен на 26-й минуте из-за повреждения.
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Футболист «Зенита» получил травму и был заменен в первом тайме матча с Бельгией
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