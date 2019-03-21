Футбол

Кузяев получил травму в матче с БельгиейSports.ru 16:15

Бельгия — Россия
2 – 1
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Полузащитник сборной России Далер Кузяев не доиграл матч в квалификации Евро-2020 против сборной Бельгии (1:1, первый тайм). Хавбек «Зенита» был заменен на 26-й минуте из-за повреждения.
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