Футбол
Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группеМатч ТВ 06:00
Во вторник команда начала подготовку к выездному матчу 27-го тура РПЛ против «Ахмата». Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе.
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Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество
Саратовское общежитие украсили плакатом с нацистами ко Дню Победы
Общежитие № 2 Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) имени Вавилова ко Дню Победы было украшено плакатом с фотографиями нацистских войск, сообщает портал "Взгляд-инфо".
Обновлено в 09:02
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Кино
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка
В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
Обновлено в 09:28
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию
Обновлено в 06:39
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале вырос в 1,9 раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2019 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,85 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.
Обновлено в 08:11
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Футбол
Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о степени повреждения, которое он получил в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Новый удар: суд лишил едва исцелившегося от рака Шуру квартиры
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) получил сокрушительный удар.
Обновлено в 09:10
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Кино
Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»
Стоит отметить, что многие поклонники сериала не верили в победу защитников Винтерфелла, так как, судя по анонсам 8-го сезона, а также кадрам со съемок, на которых столица Севера была объята огнем, другого исхода не могло и быть.
Обновлено вчера в 04:17
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка
В преддверии майских праздников Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка, сообщает Newinform.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Экономика
Прибыль «Сургутнефтегаза» по МСФО увеличилась в 2018 году в 4,4 раза
Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО увеличилась в 2018 г. в 4,4 раза до 850 млрд руб. Выручка выросла на 36% до 1,87 трлн руб.
Обновлено в 09:07
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10