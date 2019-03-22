Футбол

Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с КазахстаномСпорт-Экспресс 06:30

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Начало – в 17:00 по московскому времени. Казахстан - Россия Кузяев и Головин не летят в Казахстан Два футболиста национальной сборной России не смогут помочь команде в ближайшем отборочном матче ЧЕ-2020 в Казахстане, который пройдёт в воскресенье, 24 марта.
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