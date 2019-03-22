Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с КазахстаномСпорт-Экспресс 06:30

Начало – в 17:00 по московскому времени. Казахстан - Россия Кузяев и Головин не летят в Казахстан Два футболиста национальной сборной России не смогут помочь команде в ближайшем отборочном матче ЧЕ-2020 в Казахстане, который пройдёт в воскресенье, 24 марта.

Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с Казахстаном

Религия Первая великопостная Родительская суббота наступит завтра Завтра, 23 марта, для православных христиан наступит первая великопостная Родительская суббота.

Политика Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Общество Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Осужденный украинец Гриб объявил голодовку Гражданин Украины Павел Гриб, приговоренный Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к шести годам тюрьмы за содействие терроризму, объявил бессрочную голодовку.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Политика Путин обсудил с Совбезом обстановку на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о поездке в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Происшествия Утрехтский стрелок признал вину Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.

Политика Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов» Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».

Спорт Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19 в Норвегии.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Культура «Российская студенческая весна» пройдет в мае в Перми Interfax-Russia.ru - XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 14 по 19 мая в Перми.

Армия и оружие Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.