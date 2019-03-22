Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с КазахстаномСпорт-Экспресс 06:30

Начало – в 17:00 по московскому времени. Казахстан - Россия Кузяев и Головин не летят в Казахстан Два футболиста национальной сборной России не смогут помочь команде в ближайшем отборочном матче ЧЕ-2020 в Казахстане, который пройдёт в воскресенье, 24 марта.

Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с Казахстаном

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