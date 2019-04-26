Кузяев и Ерохин выбыли на неопределенное времяProstoProSport 06:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Далера Кузяева и Александра Ерохина в ближайших играх ждать не стоит и они пропустят неопределенное количество времени.

Кузяев и Ерохин выбыли на неопределенное время

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