Футбол

Кузяев и Ерохин выбыли на неопределенное времяProstoProSport 06:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Далера Кузяева и Александра Ерохина в ближайших играх ждать не стоит и они пропустят неопределенное количество времени.
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