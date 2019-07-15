Авто
Кузова не варятся, не кладется грунтБудущее России. Национальные проекты 02:59
Автопроизводители в течении семи лет могут отказаться от традиционных технологий изготовления металлических кузовов автомобилей в пользу композитных материалов.
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Основатель «Автотора» предсказал отказ от окраски в автопроме в течение семи лет
Политическая Экспертизавчера в 21:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Здоровье
Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным
Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника
Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Провокаторы Соболь и Яшин задержаны на незаконном митинге в Москве
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Эксперты объяснили, почему митинг оппозиции в Москве провалился
Воскресный несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился из-за низкого доверия кандидатам.
Обновлено в 01:30
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Политика
В партии Зеленского раскрыли отношение к декоммунизации Украины
Глава партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении к декоммунизации страны.
Обновлено в 01:54
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Хоккей
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову
Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.
Обновлено в 02:22
Общество
Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения
Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
Обновлено в 02:12
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено 13 июля в 14:30
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Политика
Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено в 01:23
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 06:01
Общество
Жители Алтая увидят лунное затмение в ночь на 17 июля
Общая продолжительность лунного затмения составит полтора часа Жители Алтайского края в ночь с 16 июля на 17 июля смогут наблюдать частное лунное затмение, при котором тень Земли частично закрывает Луну.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Футбол
Моуринью рассказал, что учит немецкий язык
Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что сейчас изучает немецкий язык.
Обновлено в 01:10
Экология
Воздух Красноярска очистился от дыма лесных пожаров
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми
Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54