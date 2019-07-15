Авто

Кузова не варятся, не кладется грунтБудущее России. Национальные проекты 02:59

Автопроизводители в течении семи лет могут отказаться от традиционных технологий изготовления металлических кузовов автомобилей в пользу композитных материалов.
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Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

РИА Новостивчера в 20:06

Эксперт прогнозирует отказ от традиционных окраски и штамповки в автопроме

OAnews02:44

Основатель «Автотора» предсказал отказ от окраски в автопроме в течение семи лет

Политическая Экспертизавчера в 21:28

Кузова не варятся, не кладется грунт

Будущее России. Национальные проекты02:59
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Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Обновлено в 00:31
Здоровье

Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным

Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Провокаторы Соболь и Яшин задержаны на незаконном митинге в Москве

Обновлено вчера в 14:04
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Мэрия Владивостока объявила вознаграждение за поимку вандалов

Обновлено в 00:19
Политика

Эксперты объяснили, почему митинг оппозиции в Москве провалился

Воскресный несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился из-за низкого доверия кандидатам.
Обновлено в 01:30
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Политика

В партии Зеленского раскрыли отношение к декоммунизации Украины

Глава партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении к декоммунизации страны.
Обновлено в 01:54
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Хоккей

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову

Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.
Обновлено в 02:22
Общество

Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения

Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
Обновлено в 02:12
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено 13 июля в 14:30
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Политика

Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено в 01:23
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 06:01
Общество

Жители Алтая увидят лунное затмение в ночь на 17 июля

Общая продолжительность лунного затмения составит полтора часа Жители Алтайского края в ночь с 16 июля на 17 июля смогут наблюдать частное лунное затмение, при котором тень Земли частично закрывает Луну.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Футбол

Моуринью рассказал, что учит немецкий язык

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что сейчас изучает немецкий язык.
Обновлено в 01:10
Экология

Воздух Красноярска очистился от дыма лесных пожаров

Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми

Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
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