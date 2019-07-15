Автопроизводители в течении семи лет могут отказаться от традиционных технологий изготовления металлических кузовов автомобилей в пользу композитных материалов.

Здоровье Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.

Происшествия Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.

Экономика На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Общество В России начали маркировать молочную продукцию С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.

Политика Эксперты объяснили, почему митинг оппозиции в Москве провалился Воскресный несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился из-за низкого доверия кандидатам.

Политика В партии Зеленского раскрыли отношение к декоммунизации Украины Глава партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении к декоммунизации страны.

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Хоккей Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.

Общество Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.

Авто Названы 10 самых популярных иномарок в России Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Происшествия Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.

Политика Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.

Экономика Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Общество Жители Алтая увидят лунное затмение в ночь на 17 июля Общая продолжительность лунного затмения составит полтора часа Жители Алтайского края в ночь с 16 июля на 17 июля смогут наблюдать частное лунное затмение, при котором тень Земли частично закрывает Луну.

Происшествия В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.