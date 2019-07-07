Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости 08:45
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Политика
Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено в 17:54
Здоровье
Медики рассказали, о каких болезнях может говорить ухудшение зрения
Офтальмолог Ольга Половинкина считает, что не стоит игнорировать симптомы, которые являются причиной постепенного ухудшения зрения.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Происшествия
На Курилах поисковики нашли останки советского воина
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала видео из Дебальцево
Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено в 14:59
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Кино
В Германии умер продюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Экономика
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Футбол
Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки
Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.
Обновлено в 18:01
Энергетика
Гройсман высказался о повышении цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Происшествия
Новое мощное землетрясение произошло в Калифорнии
В Калифорнии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло на юге штата.
Обновлено 05 июля в 23:49
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Авто
В России подешевел кроссовер Hawtai Laville
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено в 15:26
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Лучший во всем. Чем американцев «зацепил» новый российский танк Т-14
Т-14 Впервые широкой публике новейший танк Т-14 был представлен в 2015 году на военном параде в Москве, посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Обновлено в 03:00
Общество
Форс-мажор: что делать бизнесу, который оказался в зоне паводка
Пока власти озабочены составлением списков предприятий, которые приостановят свою деятельность, руководитель "Бюро Юристы Иркутска" Дмитрий Драчко рассказал порталу SIA.RU, что делать бизнесу, который оказался в зоне паводка: – Прежде всего помнить, что эта ситуация относится к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор).
Обновлено в 20:39
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
45 лет БАМу: от Байкала до Амура будут мчаться поезда
Легендарному БАМу исполнилось 45 лет. В июле 1974 года было подписано постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали.
Обновлено в 20:05