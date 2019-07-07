Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости 08:45

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Тяжелым остается состояние девочки из Ингушетии, которая получила серьезные травмы при избиении

Эхо Москвы11:09

Кузнецова сообщила о «тяжелых решениях» в лечении девочки из Ингушетии

РБК10:34

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

ТАСС09:55

Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: Придётся принимать тяжёлые решения

Life.ru13:03

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

РИА Новости08:45

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Вести.Ru08:05

«Придется принимать тяжелые решения». Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии

Телеканал 360°07:53
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Политика

Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено в 17:54
Здоровье

Медики рассказали, о каких болезнях может говорить ухудшение зрения

Офтальмолог Ольга Половинкина считает, что не стоит игнорировать симптомы, которые являются причиной постепенного ухудшения зрения.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Происшествия

На Курилах поисковики нашли останки советского воина

Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала видео из Дебальцево

Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено в 14:59
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб

Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Экономика

Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО

Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Футбол

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.
Обновлено в 18:01
Энергетика

Гройсман высказался о повышении цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Происшествия

Новое мощное землетрясение произошло в Калифорнии

В Калифорнии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло на юге штата.
Обновлено 05 июля в 23:49
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Авто

В России подешевел кроссовер Hawtai Laville

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено в 15:26
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Лучший во всем. Чем американцев «зацепил» новый российский танк Т-14

Т-14 Впервые широкой публике новейший танк Т-14 был представлен в 2015 году на военном параде в Москве, посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Обновлено в 03:00
Общество

Форс-мажор: что делать бизнесу, который оказался в зоне паводка

Пока власти озабочены составлением списков предприятий, которые приостановят свою деятельность, руководитель "Бюро Юристы Иркутска" Дмитрий Драчко рассказал порталу SIA.RU, что делать бизнесу, который оказался в зоне паводка: – Прежде всего помнить, что эта ситуация относится к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор).
Обновлено в 20:39
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт

45 лет БАМу: от Байкала до Амура будут мчаться поезда

Легендарному БАМу исполнилось 45 лет. В июле 1974 года было подписано постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали.
Обновлено в 20:05
Дело о жестоком избиении семилетней девочки в Ингушетии Больше новостей по теме
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