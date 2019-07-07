Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости вчера в 08:45
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: Придётся принимать тяжёлые решения
Life.ruвчера в 13:03
«Придется принимать тяжелые решения». Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии
Телеканал 360°вчера в 07:53
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:13, Вашингтон
Происшествия
В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта
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Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
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Физики собрали из метаповерхностей компактную поляризационную камеру
Достоинствами прибора является его небольшие габариты (по сравнению с другими поляризационными камерами) и отсутствие движущихся частей, что значительно увеличивает надежность, пишут авторы в журнале Science.
Обновлено 05 июля в 12:26
Происшествия
Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Линекер считает удаление Месси незаслуженным
Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер - об удалении нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1). - То, что это был Месси, привлекло мое внимание.
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Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
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Общество
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О создании крепкой семьи — один раз и на всю жизнь — мечтают многие девушки.
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Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»
Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено 05 июля в 07:50
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
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Политика
В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза под Екатеринбургом
Погибли три человека, еще шестеро, включая водителя, пострадали, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено 06 июля в 19:36
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
В Таджикистане 13 заключенных скончались в результате отравления хлебом.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших
Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
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Политика
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Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии.
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Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Трамп ответил на критику британского посла в США
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника
Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Глава сельского поселения в Кузбассе покинул свой пост из-за коррупции
Руководитель сельского поселения в Кузбассе был уличён в нарушении антикоррупционного законодательства.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56