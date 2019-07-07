Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости вчера в 08:45

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: Придётся принимать тяжёлые решения

Life.ruвчера в 13:03

Кузнецова сообщила о «тяжелых решениях» в лечении девочки из Ингушетии

РБКвчера в 10:34

«Придется принимать тяжелые решения». Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии

Телеканал 360°вчера в 07:53

Тяжелым остается состояние девочки из Ингушетии, которая получила серьезные травмы при избиении

Эхо Москвывчера в 11:09

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

РИА Новостивчера в 08:45

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Вести.Ruвчера в 08:05

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

ТАССвчера в 09:55
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Происшествия

В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта

Обновлено вчера в 22:55
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Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
Обновлено вчера в 21:46
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Физики собрали из метаповерхностей компактную поляризационную камеру

Достоинствами прибора является его небольшие габариты (по сравнению с другими поляризационными камерами) и отсутствие движущихся частей, что значительно увеличивает надежность, пишут авторы в журнале Science.
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Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол

Линекер считает удаление Месси незаслуженным

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер - об удалении нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1). - То, что это был Месси, привлекло мое внимание.
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О создании крепкой семьи — один раз и на всю жизнь — мечтают многие девушки.
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Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
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Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
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Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
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Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»

Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Космос

Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»

Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено 05 июля в 07:50
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
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В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза под Екатеринбургом

Погибли три человека, еще шестеро, включая водителя, пострадали, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено 06 июля в 19:36
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

В Таджикистане 13 заключенных скончались в результате отравления хлебом.
Обновлено вчера в 22:33
Общество

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

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Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии.
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Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
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Трамп ответил на критику британского посла в США

Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено вчера в 20:45
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Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника

Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено вчера в 21:03
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Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

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Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Глава сельского поселения в Кузбассе покинул свой пост из-за коррупции

Руководитель сельского поселения в Кузбассе был уличён в нарушении антикоррупционного законодательства.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
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Дело о жестоком избиении семилетней девочки в Ингушетии Больше новостей по теме
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