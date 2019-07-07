Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости вчера в 08:45
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: Придётся принимать тяжёлые решения
Life.ruвчера в 13:03
«Придется принимать тяжелые решения». Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии
Телеканал 360°вчера в 07:53
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:45, Вашингтон
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
Обновлено вчера в 15:20
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:55
Общество
Россияне отметят День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 21:01
Авто
Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Обновлено вчера в 12:48
Космос
Китай завершил строительство марсохода, сообщают СМИ
Китайские ученые завершили создание марсохода для выполнения первой исследовательской миссии КНР на Марсе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Глобал Таймс».
Обновлено в 00:41
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Экс-глава РСТ Забайкалья Батуева стала министром ЖКХ
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта
Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 22:55
Транспорт
Хайкоу стал лидером в списке городов Китая с самым чистым воздухом
Административный центр китайской южной островной провинции Хайнань - город Хайкоу - занял первую строчку в рейтинге из 168 городов Китая с самым чистым воздухом.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Футбол
Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Трамп ответил на критику британского посла в США
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено вчера в 20:45
Технологии
Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?
Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
Пятеро несовершеннолетних, один 18-летний подросток и взрослый мужчина пострадали в результате столкновения Chevrolet Lanos с опорой линии электропередачи (ЛЭП) на трассе Азов - Ейск, сообщает в понедельник в рассылке пресс-служба УМВД Ростовской области.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира по футболу
Сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0 в финале женского чемпионата мира по футболу во Франции.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году
Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40