Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости вчера в 08:45

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: Придётся принимать тяжёлые решения

Life.ruвчера в 13:03

Кузнецова сообщила о «тяжелых решениях» в лечении девочки из Ингушетии

РБКвчера в 10:34

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Вести.Ruвчера в 08:05

Тяжелым остается состояние девочки из Ингушетии, которая получила серьезные травмы при избиении

Эхо Москвывчера в 11:09

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

РИА Новостивчера в 08:45

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

ТАССвчера в 09:55

«Придется принимать тяжелые решения». Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии

Телеканал 360°вчера в 07:53
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Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:55
Общество

Россияне отметят День семьи, любви и верности

Обновлено вчера в 21:01
Авто

Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Обновлено вчера в 12:48
Космос

Китай завершил строительство марсохода, сообщают СМИ

Китайские ученые завершили создание марсохода для выполнения первой исследовательской миссии КНР на Марсе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Глобал Таймс».
Обновлено в 00:41
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Общество

Экс-глава РСТ Забайкалья Батуева стала министром ЖКХ

Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Екатеринбурге консул Болгарии попал в ДТП у Главпочтамта

Обновлено в 00:22
Происшествия

В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта

Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 22:55
Транспорт

Хайкоу стал лидером в списке городов Китая с самым чистым воздухом

Административный центр китайской южной островной провинции Хайнань - город Хайкоу - занял первую строчку в рейтинге из 168 городов Китая с самым чистым воздухом.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Футбол

Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Трамп ответил на критику британского посла в США

Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено вчера в 20:45
Технологии

Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?

Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Пятеро несовершеннолетних, один 18-летний подросток и взрослый мужчина пострадали в результате столкновения Chevrolet Lanos с опорой линии электропередачи (ЛЭП) на трассе Азов - Ейск, сообщает в понедельник в рассылке пресс-служба УМВД Ростовской области.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол

Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира по футболу

Сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0 в финале женского чемпионата мира по футболу во Франции.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году

Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Дело о жестоком избиении семилетней девочки в Ингушетии Больше новостей по теме
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