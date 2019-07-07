Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости 08:45
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Культура
Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский и Туск посетили Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
Обновлено в 14:31
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Музыка
Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 07:29
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом
26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Два игрока НХЛ задержаны полицией за драку у ночного клуба
Нападающие «Колорадо» Энтони-Джон Грир и «Коламбуса» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.
Обновлено в 12:19
Футбол
Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Экономика
Татарстан стал четвертым в России по объему продаж новых грузовиков
В список лучших по объему рынка новых грузовых машин попали также Ханты-Мансийский АО - третье место и Татарстан, занявший четвертую строчку рейтинга.
Обновлено в 04:53
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Николаев и Проскурякова впервые стали ведущими на Первом канале
В новом образе Юлия Проскурякова стала выглядеть значительно моложе и свежее.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
Обновлено в 14:55
Футбол
Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечом
Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить Лионеля Месси.
Обновлено в 03:31
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Курникова раскрыла секрет похудения после родов
Теннисистка Анна Курникова рассказала, как смогла быстро похудеть после родов, сообщает The sun. Курникова родила в декабре 2017 года.
Обновлено в 14:03
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Театры
Мединский представит нового худрука театра Волкова в августе
Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре
Жители Колпино обвинили водителей коммерческих маршруток в загрязнении реки Ижоры.
Обновлено в 13:12