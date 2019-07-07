Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости 08:45

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: Придётся принимать тяжёлые решения

Life.ru13:03

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

РИА Новости08:45

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

ТАСС09:55

Тяжелым остается состояние девочки из Ингушетии, которая получила серьезные травмы при избиении

Эхо Москвы11:09

Кузнецова сообщила о «тяжелых решениях» в лечении девочки из Ингушетии

РБК10:34

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Вести.Ru08:05

«Придется принимать тяжелые решения». Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии

Телеканал 360°07:53
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Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Культура

Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 11:06
Политика

Зеленский и Туск посетили Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
Обновлено в 14:31
Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Музыка

Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом

Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес

Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:29
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом

26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака

Обновлено в 10:53
Происшествия

Два игрока НХЛ задержаны полицией за драку у ночного клуба

Нападающие «Колорадо» Энтони-Джон Грир и «Коламбуса» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.
Обновлено в 12:19
Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Экономика

Татарстан стал четвертым в России по объему продаж новых грузовиков

В список лучших по объему рынка новых грузовых машин попали также Ханты-Мансийский АО - третье место и Татарстан, занявший четвертую строчку рейтинга.
Обновлено в 04:53
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Николаев и Проскурякова впервые стали ведущими на Первом канале

В новом образе Юлия Проскурякова стала выглядеть значительно моложе и свежее.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ

Обновлено в 14:55
Футбол

Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечом

Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить Лионеля Месси.
Обновлено в 03:31
Политика

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Курникова раскрыла секрет похудения после родов

Теннисистка Анна Курникова рассказала, как смогла быстро похудеть после родов, сообщает The sun. Курникова родила в декабре 2017 года.
Обновлено в 14:03
Футбол

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Театры

Мединский представит нового худрука театра Волкова в августе

Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре

Жители Колпино обвинили водителей коммерческих маршруток в загрязнении реки Ижоры.
Обновлено в 13:12
Дело о жестоком избиении семилетней девочки в Ингушетии Больше новостей по теме
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