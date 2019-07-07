Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. В четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм.

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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