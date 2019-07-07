Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочкиРИА Новости 08:45
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. В четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм.
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Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс
В ЛНР уже заявляли о том, что украинские военнослужащие беспорядочно минируют зону силовой операции.
Обновлено в 08:25
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Команда военных понтонеров ЗВО вышла в финал Всеармейских соревнований «Открытая вода-2019»
Команда военных понтонеров Западного военного округа вышла в финал на Всеармейском этапе соревнований профессионального мастерства «Открытая вода-2019».
Обновлено в 06:54
Происшествия
Два игрока НХЛ арестованы полицией за драку у ночного клуба
Нападающий "Коламбуса" Сонни Милано и форвард "Колорадо" Эй-Джей Грир были арестованы в воскресенье, 7 июля, за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено в 10:38
Культура
Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:13
Политика
Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Общество
В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег
Обновлено в 10:30
Музыка
Стиви Уандер прервет турне из-за операции по пересадке почки
Американский певец и композитор Стиви Уандер вынужден приостановить гастрольный тур из-за операции по пересадке почки.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Политика
Игрок КВН предсказал будущее капитана «Сборной РУДН» в Совфеде
Бывший игрок команды КВН "Сборная РУДН" Арарат Кещян прокомментировал новости о выдвижении экс-капитана команды Сангаджи Тарбаева в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута
Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева
Обновлено в 05:34
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу
До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика
Воля Запада является единственным мотивом для ареста россиян в Ливии
Ученые-социологи в Ливии Теперь не менее нелепо и неадекватно выглядит арест двух россиян в Ливии.
Обновлено в 11:16