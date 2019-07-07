Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочкиТАСС 09:55

Состояние девочки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, остается тяжелым, позитивных прогнозов пока нет. Об этом в воскресенье сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Вести.Ru08:05

«Придется принимать тяжелые решения». Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии

Телеканал 360°07:53
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