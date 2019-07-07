Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из ИнгушетииНевские Новости 10:13
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя. Она заявила, что диагностика не показывает пока позитивных прогнозов.
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Детский омбудсмен РФ о девочке из Ингушетии: «Позитивных прогнозов уже нет»
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)08:19
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