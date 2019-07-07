Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из ИнгушетииНевские Новости 10:13

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя. Она заявила, что диагностика не показывает пока позитивных прогнозов.
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«Придется принимать тяжелые решения». Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии

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Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
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Известно лишь, что в «Северном ветре» сыграют сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и многие другие известные актеры.
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Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
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Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать

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Дело о жестоком избиении семилетней девочки в Ингушетии Больше новостей по теме
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