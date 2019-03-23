Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛГазета.Ru 09:06
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов счел ненужным вступать в перепалку с 85-летним канадским хоккейным экспертом Доном Черри, оскорбившим россиянина за его празднование гола в матче с "Тампа-Бэй" (4:5 ОТ).Российская газета07:45
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