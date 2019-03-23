Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛГазета.Ru 09:06

с чего всё началось

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ

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