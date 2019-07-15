Наука

Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантовГЛАС.RU 05:21

Съедобные насекомые являются отличным источником белка, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки. Но до сих пор никто не сравнивал их с классическими функциональными продуктами, такими как оливковое масло или апельсиновый сок, по антиоксидантной активности.
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Ученые рассказали, почему люди должны начать есть насекомых

РИА Новости00:00

Исследователи рассказали, почему люди должны употреблять насекомых и паукообразных в пищу

Naked Science05:59

Ученые призвали людей есть насекомых

Газета.Ru00:24

Ученые призвали людей есть насекомых

Известия01:00

Ученые рассказали, почему полезно есть насекомых

Аргументы и Факты01:37

Диетологи рассказали, зачем нужно есть насекомых

РЕН ТВ00:18

Ученые считают, что к 2050 году насекомые могут заменить мясо в рационе человека

ТАСС04:06
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Теннис

Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона

Обновлено в 05:24
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Обновлено вчера в 07:17
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Политика

Москалькова прибыла в Киев на заседание суда по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщили 15 июля в секретариате уполномоченного.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Более 30 криминальных авторитетов задержаны на сходке в Люберцах

Полиция задержала 32 криминальных авторитета на сходке в одном из ресторанов подмосковных Люберец.
Обновлено в 05:28
Спорт

Японец Уно после занятий с Тутберидзе решил работать без тренера

Обновлено в 03:33
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Обновлено в 05:57
Общество

В Ярославле встречают министра здравоохранения Веронику Скворцову

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля

На мероприятии Шейк прокатилась в гоночном BMW i8 вместе с директором «Формулы-Е», после чего сняла туфли и сама села за руль автомобиля.
Обновлено в 06:49
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Как сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина

Обновлено в 06:03
Происшествия

Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии

Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Иркутской области ушел в отставку мэр, спасавший свой дом от паводка

Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В Турцию прибыл восьмой самолет с С-400

В Анкару прибыл восьмой самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:18
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе

Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:16
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
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