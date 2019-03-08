Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлонуВести.Ru 11:39

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт. Победу в нем одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Она финишировала с лучшим результатом дня, допустив один промах.
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Настины слезы. Анастасия Кузьмина наконец выиграла золото ЧМ

Советский спорт12:42

Отец Кузьминой: «Конечно, Настя хотела выиграть Кубок мира, но это уже неважно. Финиш карьеры получился прекрасным»

Sports.ru15:27

Анастасия Кузьмина — о золоте на ЧМ: «Не верю, что это случилось»

Матч ТВ13:00

Губерниев — о золоте Кузьминой в спринте: голос потеряла, заболела, но выиграла

Чемпионат15:39

Видеообзор спринтерской гонки у женщин с золотом Кузьминой на ЧМ по биатлону

Sport24.ru13:01

Кузьмина о победе в спринте на ЧМ: на некоторых участках теряла контроль

РИА Новости12:59

«Финиш карьеры получился прекрасным». Отец Кузьминой - о победе биатлонистки на ЧМ

Спорт-Экспресс15:36
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Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков

Обновлено в 19:04
Общество

СМИ сообщили о публикации карты сокровищ Третьего Рейха

В Германии опубликован личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где нацисты во время отступления из Польши прятали золото, произведения искусства и другие ценности, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 20:13
Экономика

WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн

Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн.
Обновлено в 19:00
Транспорт

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено в 20:36
Происшествия

Во Флориде пять человек погибли при крушении легкого самолета

Пять человек погибли при крушении легкого двухмоторного самолета Piper PA-23-250 в штате Флорида.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400

Обновлено в 16:12
Политика

В Венесуэле заявили о смерти 15 детей в больнице в обесточенном городе

Не менее 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Общество

На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

Обновлено в 14:01
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Кино

Скончался американский актер Ян-Майкл Винсент

Американский актер Ян-Майкл Винсент скончался на 74 году жизни.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Армия САР нанесла удар по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

Обновлено в 20:08
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Кино

Стало известно, где пройдут съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Съемки части нового фильма о Бонде пройдут в городе Матера на юге Италии. Туда прибыли около 500 человек для подготовки съемочной площадки.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест»

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.
Обновлено в 19:46
Происшествия

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против феминисток

Обновлено в 18:59
Происшествия

Во Флориде домашние собаки загрызли насмерть двухлетнего ребенка

Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс в штате Флорида, сообщает местный новостной портал News4jax со ссылкой на офис шерифа округа Алачуа.
Обновлено в 18:34
Политика

В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.
Обновлено в 16:59
Экономика

Китайские инвесторы выделят €15 млрд на строительство тоннеля Хельсинки-Таллин

Обновлено в 18:06
Общество

Шнуров 8 марта написал стихи о домашнем насилии над мужчинами

Обновлено в 15:31
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашённым в Белый дом.
Обновлено в 05:23
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено в 16:25
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Политика

Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с Россией

Кандидат в президенты Словакии, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией.
Обновлено в 17:16
Политика

Тимошенко посоветовала избирателям брать три пары очков на выборы

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко посоветовала избирателям взять с собой на голосование три пары очков, чтобы точно найти ее в бюллетене, передает ТАСС.
Обновлено в 19:45
Политика

Министр ВВС США уйдет в отставку

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Бюджет Пентагона в 2020 финансовом году может увеличиться до $750 млрд

Как уточняется, 11 марта Белый дом опубликует бюджетный запрос, в котором конгрессу будет предложено выделить 750 миллиардов долларов на военные расходы США на 2020 финансовый год.
Обновлено в 19:46
Происшествия

Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге

На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.
Обновлено в 03:59
Энергетика

Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд

Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
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Анастасия Владимировна Кузьмина
Словацкая биатлонистка
Словацкая биатлонистка, ранее выступавшая за Россию. Трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы 2009 года.
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