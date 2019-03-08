Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлонуВести.Ru 11:39
В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт. Победу в нем одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Она финишировала с лучшим результатом дня, допустив один промах.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
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Происшествия
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Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
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В США на 74-м году жизни скончался актер Ян-Майкл Винсент.
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Происшествия
В США актеру сериала «Империя» Смоллетту предъявили новые обвинения
Жюри присяжных в Чикаго (штат Иллинойс) посчитало улики, имеющиеся у властей, достаточными для предъявления новых обвинений актеру телесериала «Империя» Джусси Смоллетту.
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Армия и оружие
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Политика
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Обновлено в 16:22
Происшествия
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Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Экономика
Китайские инвесторы выделят €15 млрд на строительство тоннеля Хельсинки-Таллин
Обновлено в 18:06
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Во Флориде домашние собаки загрызли насмерть двухлетнего ребенка
Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс в штате Флорида, сообщает местный новостной портал News4jax со ссылкой на офис шерифа округа Алачуа.
Обновлено в 18:34
Спорт
Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
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Министр ВВС США Хезер Уилсон уходит в отставку
В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter отметил проделанную «совершенно фантастическую работу» Хизер Уилсон на посту министра ВВС.
Обновлено в 16:20
Общество
Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены
Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
Обновлено в 03:45
Энергетика
Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд
Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские
На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено в 16:25
Политика
Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с Россией
Кандидат в президенты Словакии, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией.
Обновлено в 17:16
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе»
Обновлено в 18:06
Политика
Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Рейтинг доверия Путину установил антирекорд
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за прошлую неделю составил 32%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
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Спорт
Павлова ответила хейтерам в Instagram
Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
Обновлено в 10:48