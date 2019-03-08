Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлонуВести.Ru 11:39

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт. Победу в нем одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Она финишировала с лучшим результатом дня, допустив один промах.
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Губерниев — о золоте Кузьминой в спринте: голос потеряла, заболела, но выиграла

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Кузьмина о победе в спринте на ЧМ: на некоторых участках теряла контроль

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Анастасия Кузьмина — о золоте на ЧМ: «Не верю, что это случилось»

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Отец Кузьминой: «Конечно, Настя хотела выиграть Кубок мира, но это уже неважно. Финиш карьеры получился прекрасным»

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«Финиш карьеры получился прекрасным». Отец Кузьминой - о победе биатлонистки на ЧМ

Спорт-Экспресс15:36
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Армия и оружие

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400

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Происшествия

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Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
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Происшествия

В Стамбуле феминисток разогнали слезоточивым газом

Слезоточивый газ и резиновые пули применила полиция Стамбула против участников акции «Ночь феминисток», приуроченной к Международном женскому дню.
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Кино

В США умер актер Ян-Майкл Винсент

В США на 74-м году жизни скончался актер Ян-Майкл Винсент.
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Происшествия

В США актеру сериала «Империя» Смоллетту предъявили новые обвинения

Жюри присяжных в Чикаго (штат Иллинойс) посчитало улики, имеющиеся у властей, достаточными для предъявления новых обвинений актеру телесериала «Империя» Джусси Смоллетту.
Обновлено в 18:45
Общество

В Германии нашли вещи убитых нацистами советских и польских граждан

Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе

Сирийская армия нанесла удары по позициям террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* на юге провинции Идлиб после атак со стороны боевиков.
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Политика

В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.
Обновлено в 16:59
Политика

В обесточенном городе в Венесуэле за день в больнице умерли 15 детей

Не менее 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Подросток умер после визита к стоматологу в Москве

Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по факту смерти подростка 2003 года рождения после проведения стоматологических манипуляций.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Экономика

Китайские инвесторы выделят €15 млрд на строительство тоннеля Хельсинки-Таллин

Обновлено в 18:06
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Во Флориде домашние собаки загрызли насмерть двухлетнего ребенка

Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс в штате Флорида, сообщает местный новостной портал News4jax со ссылкой на офис шерифа округа Алачуа.
Обновлено в 18:34
Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Политика

Министр ВВС США Хезер Уилсон уходит в отставку

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter отметил проделанную «совершенно фантастическую работу» Хизер Уилсон на посту министра ВВС.
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Общество

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
Обновлено в 03:45
Энергетика

Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд

Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено в 16:25
Политика

Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с Россией

Кандидат в президенты Словакии, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией.
Обновлено в 17:16
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
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Суд арестовал подростка по делу об убийстве следователя Шишкиной

Обновлено в 09:23
Футбол

«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе»

Обновлено в 18:06
Политика

Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым

Обновлено вчера в 10:55
Политика

Рейтинг доверия Путину установил антирекорд

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за прошлую неделю составил 32%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
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Павлова ответила хейтерам в Instagram

Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
Обновлено в 10:48
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Анастасия Владимировна Кузьмина
Словацкая биатлонистка
Словацкая биатлонистка, ранее выступавшая за Россию. Трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы 2009 года.
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