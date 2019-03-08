Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлонуВести.Ru 11:39

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт. Победу в нем одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Она финишировала с лучшим результатом дня, допустив один промах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Настины слезы. Анастасия Кузьмина наконец выиграла золото ЧМ

Советский спорт12:42

«Финиш карьеры получился прекрасным». Отец Кузьминой - о победе биатлонистки на ЧМ

Спорт-Экспресс15:36

Видеообзор спринтерской гонки у женщин с золотом Кузьминой на ЧМ по биатлону

Sport24.ru13:01

Анастасия Кузьмина — о золоте на ЧМ: «Не верю, что это случилось»

Матч ТВ13:00

Губерниев — о золоте Кузьминой в спринте: голос потеряла, заболела, но выиграла

Чемпионат15:39

Отец Кузьминой: «Конечно, Настя хотела выиграть Кубок мира, но это уже неважно. Финиш карьеры получился прекрасным»

Sports.ru15:27

Кузьмина о победе в спринте на ЧМ: на некоторых участках теряла контроль

РИА Новости12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

Обновлено в 11:24
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг снова взяли под стражу

Информатор ресурса разоблачителей WikiLeaks Челси Мэннинг (до смены пола была известна как Брэдли Мэннинг) снова взята под стражу в США.
Обновлено в 14:34
Общество

В Германии нашли вещи убитых нацистами советских и польских граждан

Обновлено в 15:50
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Стамбуле

Обновлено в 13:30
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Энергетика

Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд

Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:48
Политика

Министр ВВС США уйдет в отставку

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Политика

Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Политика

Массовые протесты проходят в столице Алжира

Обновлено в 11:30
Политика

Албанская православная церковь отказалась признать ПЦУ

Синод Албанской церкви, одной из 15 поместных Православных церквей мира, отказался признавать новую церковь Украины, созданную в декабре Константинопольским патриархатом, сообщило греческое агентство "Ромфеа" в пятницу.
Обновлено в 14:10
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.
Обновлено в 05:18
Политика

В Каракасе восстанавливают электроснабжение

Обновлено в 15:27
Происшествия

Мужчина поскользнулся и умер на проспекте Космонавтов

Сообщается, что мужчина поскользнулся, упал на необработанном участке улиц и проломил себе череп, у него заметили кровоподтек у виска.
Обновлено в 11:41
Спорт

Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив

Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
Обновлено в 03:45
Спорт

Скелетонист Трегубов завоевал серебро на чемпионате мира в Уистлере

Обновлено в 14:58
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия

«Не наш Богдан»: родным убитого бойца ВСУ пришлось хоронить незнакомца

Обновлено в 12:09
Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, восемь (в том числе четверо детей) пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 12:39
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился

Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии включил Россию в число главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Серебряном Бору произошел пожар

Обновлено в 13:06
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Спорт

Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
Обновлено в 12:05
Политика

Генсек ООН рассказал о нарушениях прав женщин в мире

Несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, заявил в пятницу, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Армия Сирии ударила по террористам «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

Сирийские правительственные войска нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 15:53
Экономика

Россиян предупредили об опасности хранения долларов дома

Международный финансовый консультант Исаак Беккер предупредил россиян о рисках хранения иностранной наличной валюты.
Обновлено вчера в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Владимировна Кузьмина
Словацкая биатлонистка
Словацкая биатлонистка, ранее выступавшая за Россию. Трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное