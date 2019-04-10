Футбол

Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»Sport24.ru 08:14

Бывший капитан «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб казанской команды. 37-летний Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010 по 2018 год, провел за него 203 матча, забил семь голов и отдал 19 голевых передач.
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Кузьмин: «Готов напихать защитникам „Рубина“, как Слуцкий судьям»

Sport24.ru13:42

Экс-капитан «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский состав клуба

Татар-информ08:36

Экс-капитан «Рубина» Кузьмин вошел в тренерский штаб клуба

Спорт-Экспресс08:12

Экс-капитан «Рубина» Кузьмин вошел в тренерский штаб Бердыева

Kazanfirst.ru08:21

Кузьмин стал тренером «Рубина»

Матч ТВ08:16

Кузьмин вошёл в тренерский штаб «Рубина»

Чемпионат08:28

Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»

Sports.ru08:39
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

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Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
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Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
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Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян

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Обновлено в 12:36
Политика

Путин и Медведев посетили церковь в Царском селе

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Политика

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
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Авто

Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

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Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
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Актриса не рассказывала о беременности, и лишь сегодня 34-летняя звезда показала, как выглядела незадолго до родов.
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Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Обновлено в 13:01
Хоккей

Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
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Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

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Шоу-бизнес

Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене

Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
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В Петербурге полицейские открыли стрельбу по микроавтобусу

Обновлено в 14:33
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

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Обновлено в 11:50
Происшествия

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Политика

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Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
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Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.
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Культура

Польша отклоняет заявки России о создании музея в Собиборе

Мягков добавил, что российские заявки о создании экспозиции в Собиборе отклоняются по политическим причинам.
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Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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